Основные лесные богатства сосредоточены а)В восточной Сибири в)В Западной Сибир?? с)на Дальном востоке
География
Основные лесные богатства сосредоточены а)В восточной Сибири в)В Западной Сибир?? с)на Дальном востоке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Восточной Сибири (45% лесов всей страны).
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