Образовать от глаголов возможные формы причастий составить с любыми из них предл??жение 6-7
Русский язык
Образовать от глаголов возможные формы причастий составить с любыми из них предл??жение 6-7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бегущий парень упал. Плакающай девочка вдруг засмеялась Бегущий, плакающая - причастия
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