Образовать от глаголов возможные формы причастий составить с любыми из них предл??жение 6-7

Русский язык
Образовать от глаголов возможные формы причастий составить с любыми из них предл??жение 6-7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бегущий парень упал. Плакающай девочка вдруг засмеялась Бегущий, плакающая - причастия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Скорость, с которой лодка плывёт по течению реки, равна 7км/ч, а против течения -3 км/ч.Определите скорость течение реки. A)2км/ч B)3км/ч C)4км/...
Ответить
География
В каких районах нашей страны особенное влияние на рельеф оказывает деятельность ??екучих вод, в каких - деятельность ветра?
Ответить
Алгебра
60,68*(653,4+14,6-3,9-663)/3,7
Ответить
Другие предметы
Что можно добавить на листовку на тему - Экономия электроэнергии?
Ответить
Литература
План сказки Крошка Нильс Карлсон
Ответить