В каких районах нашей страны особенное влияние на рельеф оказывает деятельность ??екучих вод, в каких - деятельность ветра?

География
В каких районах нашей страны особенное влияние на рельеф оказывает деятельность ??екучих вод, в каких - деятельность ветра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деятельность текучих вод: особенно усиливается деятельность текучих вод в районах со значительными уклонами и большим кол-во осадков.   Деятельность ветра: Прикаспийская низменность.
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