Альбом в 4 раза дороже тетради,а тетрадь на 21 рубль дешевле альбома. Сколько стоит альбом? Помогите решить задачу пожалуйста. заранее благодарю :)
Математика
Альбом в 4 раза дороже тетради,а тетрадь на 21 рубль дешевле альбома. Сколько стоит альбом? Помогите решить задачу пожалуйста. заранее благодарю :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х руб. - стоит тетрдь 4х руб. - стоит альбом 4х-х =21 руб. 3х=21 х=7 7р стоит тетрадь 7+21=28 руб стоит альбом (или 7*4=28)
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