Альбом в 4 раза дороже тетради,а тетрадь на 21 рубль дешевле альбома. Сколько стоит альбом? Помогите решить задачу пожалуйста. заранее благодарю :)

Математика

Альбом в 4 раза дороже тетради,а тетрадь на 21 рубль дешевле альбома. Сколько стоит альбом? Помогите решить задачу пожалуйста. заранее благодарю :)

Автор: Гость