Альбом в 4 раза дороже тетради,а тетрадь на 21 рубль дешевле альбома. Сколько стоит альбом? Помогите решить задачу пожалуйста. заранее благодарю :)

Математика
Альбом в 4 раза дороже тетради,а тетрадь на 21 рубль дешевле альбома. Сколько стоит альбом? Помогите решить задачу пожалуйста. заранее благодарю :)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х руб. - стоит тетрдь 4х руб. - стоит альбом 4х-х =21 руб. 3х=21 х=7 7р стоит тетрадь 7+21=28 руб стоит альбом (или 7*4=28)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Срочно Химия 10 класс
Ответить
Русский язык
Составьте слообразовательные пары со словами белка, богатырь
Ответить
Литература
Мини план произведения "Спящая царевна"
Ответить
Физика
Две равные по модулю силы F1 = F2 = 20 Н приложены к одной точке тела. Угол между вектор??ми и равен 1200. Модуль равнодействующей этих сил равен:
Ответить
Математика
Решите уравнение с проверкой:А)(х-87)-27=36 Б)87-(41+у)=22
Ответить