1)Выпишите слова,в которых ь обозначает только мягкость согласных звуков. (Варенье,вьюга,деньки,лень,олень,тень,вьюн,стулья). 2)Выпиши слова с разделительным ь. (Печенье,деньки,воробьи,учительница,пальчик,друзья,ручьи,счасть...

Русский язык
1)Выпишите слова,в которых ь обозначает только мягкость согласных звуков. (Варенье,вьюга,деньки,лень,олень,тень,вьюн,стулья). 2)Выпиши слова с разделительным ь. (Печенье,деньки,воробьи,учительница,пальчик,друзья,ручьи,счастье,шьёт).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Деньки, лень, тень. 2. Печенье, воробьи, друзья, ручьи, счастье, шьет.
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