1)Выпишите слова,в которых ь обозначает только мягкость согласных звуков. (Варенье,вьюга,деньки,лень,олень,тень,вьюн,стулья). 2)Выпиши слова с разделительным ь. (Печенье,деньки,воробьи,учительница,пальчик,друзья,ручьи,счасть...

Русский язык

1)Выпишите слова,в которых ь обозначает только мягкость согласных звуков. (Варенье,вьюга,деньки,лень,олень,тень,вьюн,стулья). 2)Выпиши слова с разделительным ь. (Печенье,деньки,воробьи,учительница,пальчик,друзья,ручьи,счастье,шьёт).

Автор: Гость