Помогите пожалуйста решить столбиком пример 200-((9,08-2,6828/0,38)*8,5+0,84
Математика
Помогите пожалуйста решить столбиком пример 200-((9,08-2,6828/0,38)*8,5+0,84
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2,6828:0,38 =7,06 2) 9,08-7,06=2,02 3) 2,02*8,5=17,17 4) 17,17+0,85=18,02 5) 200-18,02=181,98
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