Рабочи за7 часавойденнь вытачил 70 деталей а его ученик работает 6 ч в день и вытачи??ает 42 такой дитали .на сколко диталейвытачиваетза1 ч рабочи чем его ученик?
Математика
Рабочи за7 часавойденнь вытачил 70 деталей а его ученик работает 6 ч в день и вытачи??ает 42 такой дитали .на сколко диталейвытачиваетза1 ч рабочи чем его ученик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)42:6=7(дет) - за 1 час ученик. 2)70:7=10(дет.)-за 1 час рабочий. 3)10-7=3(дет.) Ответ: На 3 детали больше вытачивает рабочий, чем его ученик за 1 час.
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