Рабочи за7 часавойденнь вытачил 70 деталей а его ученик работает 6 ч в день и вытачи??ает 42 такой дитали .на сколко диталейвытачиваетза1 ч рабочи чем его ученик?

Математика

Рабочи за7 часавойденнь вытачил 70 деталей а его ученик работает 6 ч в день и вытачи??ает 42 такой дитали .на сколко диталейвытачиваетза1 ч рабочи чем его ученик?

Автор: Гость