Внутренняя политика деятельности хана Абылая Доклад люди пожалуйста срооооочнооо!!!!!!

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Абылай – выдающийся государственный деятель, полководец, восстановил территориальные владения Казахстана. С 15 лет активно принимает участие в борьбе с джунгарами, имел большой авторитет. В 1771 году после смерти хана Абулмамбета, Абылай официально возглавил Казахское ханство. Период правления Абылая ознаменовал установление долгожданного спокойствия в степи. Ему удалось восстановить единство Казахского ханства. Он стремился внести в управление жузов элементы феодализма на основе традиционного менталитета. Возрастает роль султанов. В государственный аппарат входили лица, кровно связанные с ним, таким образом они беспрекословно исполняли его волю. Это был единственный способ укрепления и централизации власти. Правил единолично, обладал организаторским, полководческим талантом, дипломатическим искусством, дальновидностью и мудростью, поддерживал развитие культуры и искусства.В основе внешнеполитического курса лежали гибкость, умение пойти на компромисс. Использовал политику двойного подданства. Приняв подданство России Абылай оставался фактически независимым, за исключением охраны сибирских селений и торговых караванов. Сообщал царской администрации о своих действиях в выгодном свете. Не выполнял просьбы и требования властей, если они не соответствовали его целям. С южными соседями он вел иную политику. Периодически совершал походы против киргизов, вернул Ташкент, Сузак, Шымкент, Сайрам. В годы его правления положение Каз. ханства значительно упрочилось. При жизни причислен к лику святых, олицетворение единства и целостности. Обеспечил безопасность всей территории ханства.