2 предложения на взис ис 2 предложения на взат ис 2 предложения на взииис ар 2 предложения на взоус ар
Английский язык
2 предложения на взис ис 2 предложения на взат ис 2 предложения на взииис ар 2 предложения на взоус ар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 This is my room This is my flat 2 That is my book That is my pen 3 These are my books These are my pancakes 4 Those are my friends Those are my parents
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