Постройте прямую,удовлетворяющую уравнению: x=0,5 , y=-1,5 ,y=3,5, x=-6,5. Прошу выручайте! ?? решением!
Алгебра
Постройте прямую,удовлетворяющую уравнению: x=0,5 , y=-1,5 ,y=3,5, x=-6,5. Прошу выручайте! ?? решением!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=0,5 - прямая, параллельная оси Оу, проходящая через точку (0,5;0) y=-1,5 - прямая, параллельная оси Ох, проходящая через точку (0;-1,5) y=3,5 - прямая, параллельная оси Ох, проходящая через точку (0;3,5) x=-6,5 - прямая, параллельная оси Оу, проходящая через точку (-6,5;0).
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