Вот из густых ёлок вышел под берёзу заяц и остановился, увидел большую полянку. Н?? посмел он прямо идти на ту сторону и пошёл кругом всей поляны от березки к берёзке. Вот он остановился, прислушался. Подчеркни слова в которых...

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Вот из густых ёлок вышел под берёзу заяц и остановился, увидел большую полянку. Н?? посмел он прямо идти на ту сторону и пошёл кругом всей поляны от березки к берёзке. Вот он остановился, прислушался. Подчеркни слова в которых есть безударный гласный в корне

Автор: Гость