Вот из густых ёлок вышел под берёзу заяц и остановился, увидел большую полянку. Н?? посмел он прямо идти на ту сторону и пошёл кругом всей поляны от березки к берёзке. Вот он остановился, прислушался. Подчеркни слова в которых...
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Вот из густых ёлок вышел под берёзу заяц и остановился, увидел большую полянку. Н?? посмел он прямо идти на ту сторону и пошёл кругом всей поляны от березки к берёзке. Вот он остановился, прислушался. Подчеркни слова в которых есть безударный гласный в корне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БЕрёзу, заЯц, остАновился, бОльшую, пОлянку, стОрОну, пОляны, от бЕрёзки, к бЕрёзке, остАновился. Большие буквы-безударные гласные в корне слова
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