Винни Пух и Кролик ходят друг к другу в гости всегда по одной и той же дороге и с по??тоянной скоростью. Винни Пух от своего дома до дома Кролика доходит за 28 минут. Кролику на тот же путь от своего дома до дома Винни Пуха тре...

Математика

Винни Пух и Кролик ходят друг к другу в гости всегда по одной и той же дороге и с по??тоянной скоростью. Винни Пух от своего дома до дома Кролика доходит за 28 минут. Кролику на тот же путь от своего дома до дома Винни Пуха требуется 21 минута. Однажды Винни Пух и Кролик вышли одновременно каждый из своего дома навстречу друг другу. Через сколько минут после этого они встретятся?

Автор: Гость