Сочинение по басням Крылова для 5 класса
Литература
Сочинение по басням Крылова для 5 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Басни Крылова очень поучительны и увлекательны.Прообразами людей являются животные ,что делает басни еще интереснее. Автор описывает в баснях типичные ситуации.Например,басня "Ворона и лисица" показывает нам то,как лесть моет повлиять на наивного человека,а в басне "Осел и соловей" дается пример того,как люди не сделавшие ничего достойного в жизни судят других,достигнувший своей цели. Ну как?Нормально или еще дописать?
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