Запиши кількість звуків в словах сон, що,я, він, дощ, ждміль, яма. щука.юнак. їжак,дзоб. щит, ліс,гедзь
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Запиши кількість звуків в словах сон, що,я, він, дощ, ждміль, яма. щука.юнак. їжак,дзоб. щит, ліс,гедзь
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3,3,2,3,4,4,4,5,5,5,3,4,3,3
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