Объясните орфограммы и проверочные слова. Заглянул солнечный, солнце, чудесно, п??екрасно, радостно, пропущена, изменять, вылезали, схватил, вписал, да здравствует.
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Объясните орфограммы и проверочные слова. Заглянул солнечный, солнце, чудесно, п??екрасно, радостно, пропущена, изменять, вылезали, схватил, вписал, да здравствует.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заглянул- проверяемая безударная гласная в корне. Проверочное слово •заглЯдывать•. Солнечный- правописание суффиксов чк,чн без мягкого знака(•запомнить•). Солнце- непроизносимая согласная в корне. Проверочное слово •солнышко•. Чудесно- проверяемая согласная в корне. Проверочное слово •чудесен•. Прекрасно-проверяемая согласная в корне. Проверочное слово •прекрасен•. Радостно- проверяемая непроизносимая согласная в корне. Проверочное слово •радостен•. Пропущена- непроверяемая безударная гласная в суффиксе ен(•запомнить•). Изменять- безударная проверяемая гласная в корне. Проверочное слово •измена). Вылезали- безударная проверяемая гласная в корне слова. Проверочное слово •вылез•. Схватил- непроизносимая согласная в корне(•запомнить•). Вписал- проверяемая безударная гласная в корне. Проверочное слово- •пишет•. Да здравствует- непроизносимая согласная в корне. Проверочное слово- •здравие•.
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