Функция y=f(x) задана графиком. построить график функции, обратной к данной. как это ??елать???
Алгебра
Функция y=f(x) задана графиком. построить график функции, обратной к данной. как это ??елать???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графики взаимно обратных функций симметричны относительно биссектрисы I и III четвертей. Просто надо данный график отразить от биссектрисы. и всё.
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