,первый токарь за 5 ч изготавливает 4 детали,а второй за 6 ч изготавливае 5 таких же деталей .какой токарь изготавливает больше деталей за 1 час?
Математика
,первый токарь за 5 ч изготавливает 4 детали,а второй за 6 ч изготавливае 5 таких же деталей .какой токарь изготавливает больше деталей за 1 час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5ч = 300 мин 300÷ 4 = 75 (мин) - изготавливает 1 токарь 1 деталь 6ч=360 мин 360÷5=72 (мин) - изготавливает 2 токарь 1 деталь 75>72 значит 2 токарь изготавливает больше деталей за 1 час
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