,первый токарь за 5 ч изготавливает 4 детали,а второй за 6 ч изготавливае 5 таких же деталей .какой токарь изготавливает больше деталей за 1 час?

Математика

,первый токарь за 5 ч изготавливает 4 детали,а второй за 6 ч изготавливае 5 таких же деталей .какой токарь изготавливает больше деталей за 1 час?

Автор: Гость