Определить разряды прилагательных образовать от них формы степеней сравнения: Прилагательные⬇ Острым;комнатной;нижнюю
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Определить разряды прилагательных образовать от них формы степеней сравнения: Прилагательные⬇ Острым;комнатной;нижнюю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Острым-относительное,комнатной-относительное,нижнюю-относительная
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