Составить доклад на тему жизнь богатых и бедных в Египте. Даю 40 баллов.
История
Составить доклад на тему жизнь богатых и бедных в Египте. Даю 40 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Багатиє жили в лучшиз местах і они могли дозволити собі все вони строїли піраміди тобто Фараони.Бідні вони вирощували пшеницю,жито полювали ловили рибу і не могли купити того що хотіли.
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