Какой город возникший в британии в индустриальную эпоху был удостоен звания евро??ейского города культуры 1990 года?

Английский язык
Какой город возникший в британии в индустриальную эпоху был удостоен звания евро??ейского города культуры 1990 года?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глазго!Вот я увеpен деpжи  
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