Какой город возникший в британии в индустриальную эпоху был удостоен звания евро??ейского города культуры 1990 года?

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Какой город возникший в британии в индустриальную эпоху был удостоен звания евро??ейского города культуры 1990 года?

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