Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений: 1) (9 3/7 + 2 9/16) - 5 3/7; 2) (4 5/8 + 1 6/11) - 3 6/11; 3) 10 5/14 - (3 5/14 + 2 9/34; 4) 7 1/7 - (2 6/13 + 3 1/7).
Математика
Найдите значение выражения, выбирая удобный порядок вычислений: 1) (9 3/7 + 2 9/16) - 5 3/7; 2) (4 5/8 + 1 6/11) - 3 6/11; 3) 10 5/14 - (3 5/14 + 2 9/34; 4) 7 1/7 - (2 6/13 + 3 1/7).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9 3/7-5 3/7+2 9/16=4+2 9/16= 6 9/16 2)1 6/11-3 6/11+4 5/8=-2+4 5/8=2 5/8 3) 10 5/14-3 5/14-2 9/34= 7-2 9/34= 4 25/34 4) 7 1/7-3 1/7 -2 6/13=4-2 6/13=1 7/13
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