Русский язык 6 класс упр 115
Русский язык
Русский язык 6 класс упр 115
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алик не понял слова: кариес, пломба. Он не прав, профессионализмы нужны людям разных профессий для обозначения предметов их деятельности. Слова-профессионализмы нужны для нас что бы обозначать слова какой-либо профессии. Вместо тире можно поставить слово "есть что". Например тигр- животное, тигр (есть что?) животное
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