Русский язык 6 класс упр 115

Гость: Гость:

Алик не понял слова: кариес, пломба. Он не прав, профессионализмы нужны людям разных профессий для обозначения предметов их деятельности. Слова-профессионализмы нужны для нас что бы обозначать слова какой-либо профессии. Вместо тире можно поставить слово "есть что". Например тигр- животное, тигр (есть что?) животное