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Сколько будет 1/2разделить на 1/5
Математика
Сколько будет 1/2разделить на 1/5
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1 1 1 5 5 - : - = - * - = - 2 5 2 1 2
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