Найдите значения выражения 6a - (3a - 9b) если a + 3b = -0.6
Математика
Найдите значения выражения 6a - (3a - 9b) если a + 3b = -0.6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6a - (3a - 9b) =6a-3a+9b = 3a+9b = 3(a+3b) = 3*(-0,6)=-1,8 если a + 3b = -0.6
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