1) ab^2-ac^2 умножить 3a+12 2)2a+8 умножить ab+ac
Алгебра
1) ab^2-ac^2 умножить 3a+12 2)2a+8 умножить ab+ac
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(aв²-ac²)*(3a+12)=ав²*3а+12ав²-ас²*3а-12ас²=3а²в²+12ав²-3а²с²-12ас²= 3а(ав²+4в²-ас²-4с²)=3а(в²(а+4)-с²(а-4)) (2a+8)*(aв+ac)=2а ²в+8ав+2а²с+8ас=2а(ав²+4в+ас+4с)= 2а(в(а+4)+с(а+4))=2а(а+4)(в+с)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Упрости выражение и найди его значение: 2(-5х-8)-3(х-4)-5(-8х+6), при х=-1; -3(4х-0,6у)-(-х+2,8у), при х=-2, у=2.
Литература