1) ab^2-ac^2 умножить 3a+12 2)2a+8 умножить ab+ac

Алгебра
1) ab^2-ac^2 умножить 3a+12 2)2a+8 умножить ab+ac
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(aв²-ac²)*(3a+12)=ав²*3а+12ав²-ас²*3а-12ас²=3а²в²+12ав²-3а²с²-12ас²= 3а(ав²+4в²-ас²-4с²)=3а(в²(а+4)-с²(а-4)) (2a+8)*(aв+ac)=2а ²в+8ав+2а²с+8ас=2а(ав²+4в+ас+4с)= 2а(в(а+4)+с(а+4))=2а(а+4)(в+с)
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