Септеу на слово құм пожалуйста помогите

Қазақ тiлi
Септеу на слово құм пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.с. құм І.с. кұмның Б.с. құмға Т.с. құмды Ж.с. құмда Ш.с. құмнан К.с. құммен
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