Упрости выражение и найди его значение: 2(-5х-8)-3(х-4)-5(-8х+6), при х=-1; -3(4х-0,6у)-(-х+2,8у), при х=-2, у=2.

Математика
Упрости выражение и найди его значение: 2(-5х-8)-3(х-4)-5(-8х+6), при х=-1; -3(4х-0,6у)-(-х+2,8у), при х=-2, у=2.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(-5х - 8 ) -3(х-4) - 5(-8х+6)  = -10х - 16 -3х +12 +40х - 30 = 27х  - 34 при х = -1   27*(-1) -34 = -61 -3(4х - 0,6у)-(-х+2,8у) = -12х  + 1,8у +х -2,8у =  -11х  - у при х= -2, у=2     -11*(-2)  - 2 = 20
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