Упрости выражение и найди его значение: 2(-5х-8)-3(х-4)-5(-8х+6), при х=-1; -3(4х-0,6у)-(-х+2,8у), при х=-2, у=2.

Математика

Упрости выражение и найди его значение: 2(-5х-8)-3(х-4)-5(-8х+6), при х=-1; -3(4х-0,6у)-(-х+2,8у), при х=-2, у=2.

Автор: Гость