Сколько будет 1,68 делить на 8 третьих

Математика
Сколько будет 1,68 делить на 8 третьих
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Гость:
   68    3      21*3        63 1-----*-----=----------=---------   100   8     100*1       100
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