Сколько будет 1,68 делить на 8 третьих
Математика
Сколько будет 1,68 делить на 8 третьих
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68 3 21*3 63 1-----*-----=----------=--------- 100 8 100*1 100
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