Сколько будет 100 разделить на 12 ?

Математика
Сколько будет 100 разделить на 12 ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100:12 =8 ( остаток 4)
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