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Сколько будет 100 разделить на 12 ?
Математика
Сколько будет 100 разделить на 12 ?
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100:12 =8 ( остаток 4)
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