Сколько будет (19272-8281)+9183

Математика
Сколько будет (19272-8281)+9183
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19272-8281=10991 10991+9183=20174   
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