Сколько будет 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+5:5*5

Математика
Сколько будет 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+5:5*5
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