Составте пожалуйста 5 предложений с вводными словами. помогите пожалуйста, запуталась (((

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На мой взгляд,эта роза красивее,чем гербарий. Вы,кажется,ошиблись номером. По мнению ученых,нашей Земле множество миллионов лет. Наверное,скоро пойдет дождь. Безусловно,эта брошь вам к лицу.