Сколько будет 3/5:1/5
Математика
Сколько будет 3/5:1/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деление дроби на дробь - это умножение первой на обратную второй. т.е. 3/5*5/1 получим 3 удачи!^_^
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