Сколько будет 3/5:1/5

Математика
Сколько будет 3/5:1/5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деление дроби на дробь - это умножение первой на обратную второй. т.е. 3/5*5/1 получим 3 удачи!^_^
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найти "а" в уравнении : 3x+5x-2=3(x+2)(x-a)
Ответить
Математика
Вычисли Вырази в квадратных дециметров в квадратные миллиметры 9 квадратных деци??етров + 1500 квадратных миллиметров
Ответить
Қазақ тiлi
Пословицы про спорт пж помогите
Ответить
Математика
Ребята пожалуйста помогите заделать номер 8,в самом задании написано что на сосед??ей страницы сами шахматы,так и есть сапо поле находится под крас...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста! составьте 6 приложения? MUCH, MANY, SOME, ANY, LITTLE, FEW
Ответить