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Сколько будет 3 целых 5/8 вычисть 1 целое 1/2
Математика
Сколько будет 3 целых 5/8 вычисть 1 целое 1/2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3(5/8)-1(1/2)=(29-12)/8=17/8=1(1/8)
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