Сколько будет 36*12 по такому образцу 40*32=40*(30+2)=40*30+40*2=1280

Математика
Сколько будет 36*12 по такому образцу 40*32=40*(30+2)=40*30+40*2=1280
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36*12=36*(10+2)=36*10+36*2=432
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Увеличь на 15 сумму чисел 13 и 28
Ответить
Математика
Помогите пж представьте обыкновенную дробь 7\ 500 в виде десятичной и правило как представить смешанное число в виде неправильной дроби
Ответить
Математика
7,6×0,25+290÷1000+25,8×0,5-420×0,03
Ответить
Русский язык
Нужно выписать все предлоги. Даю 30 пунктов. Он что-то канючит сквозь слёзы: то ли ??рервана какая-то интересная ему игра, то ли он хочет вернут...
Ответить
Русский язык
Правило .Правописание суффиксов –к-, -ск-.
Ответить