Сколько будет 36*12 по такому образцу 40*32=40*(30+2)=40*30+40*2=1280
Математика
Сколько будет 36*12 по такому образцу 40*32=40*(30+2)=40*30+40*2=1280
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36*12=36*(10+2)=36*10+36*2=432
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