Сколько будет:4дм 33 мм + 18 см 9 мм - 321 мм

Математика
Сколько будет:4дм 33 мм + 18 см 9 мм - 321 мм
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
433 мм + 189 мм - 321 мм = 301 мм = 30 см 1 мм 
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