Сколько будет:4дм 33 мм + 18 см 9 мм - 321 мм
Математика
Сколько будет:4дм 33 мм + 18 см 9 мм - 321 мм
Ответ(ы):
Гость:
433 мм + 189 мм - 321 мм = 301 мм = 30 см 1 мм
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