Сколько букв н пишется в суффиксах полных и кратких страдательных причастий
Русский язык
Сколько букв н пишется в суффиксах полных и кратких страдательных причастий
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Полные отражательные, если есть суффикс -енн- или на стыке корня и суффикса
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