Сколько детей в классе если все в классе играют 14 детей на фортопеано ,11 детей на г??таре 6 детей играют на гитаре и фортопеано сколько детей в классе

Математика
Сколько детей в классе если все в классе играют 14 детей на фортопеано ,11 детей на г??таре 6 детей играют на гитаре и фортопеано сколько детей в классе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14+11=25 (дет.) 2) 25+6=32 (дет.) Ответ: 32 ребёнка в классе.
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