Сколько детей в классе если все в классе играют 14 детей на фортопеано ,11 детей на г??таре 6 детей играют на гитаре и фортопеано сколько детей в классе

Математика

Сколько детей в классе если все в классе играют 14 детей на фортопеано ,11 детей на г??таре 6 детей играют на гитаре и фортопеано сколько детей в классе

Автор: Гость