Решите задачу и напешите условие 1)диаметрлуны 3476км. вичесли длину экватора луны 2)диаметер основания юрты равен 8м. найдите площять основания юрты

Математика
Решите задачу и напешите условие 1)диаметрлуны 3476км. вичесли длину экватора луны 2)диаметер основания юрты равен 8м. найдите площять основания юрты
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) l=пd    п=3,14   l=3.14*3476=10914.64 км 2) S=1/4пD²=1/4 *3.14*8 ²=1.4 *3.14*64=50.24 кв м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Тщеславие троекурова
Ответить
Окружающий мир
В дни счастья будь чист сердцем в дни горя будь тверд сердцем
Ответить
Математика
Напишите сумму. a+86 и 91
Ответить
Литература
Основные части басен это вступление...
Ответить
Русский язык
Соченение про семьью
Ответить