Решите задачу и напешите условие 1)диаметрлуны 3476км. вичесли длину экватора луны 2)диаметер основания юрты равен 8м. найдите площять основания юрты
Математика
Решите задачу и напешите условие 1)диаметрлуны 3476км. вичесли длину экватора луны 2)диаметер основания юрты равен 8м. найдите площять основания юрты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) l=пd п=3,14 l=3.14*3476=10914.64 км 2) S=1/4пD²=1/4 *3.14*8 ²=1.4 *3.14*64=50.24 кв м
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