Основные части басен это вступление...
Литература
Основные части басен это вступление...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Басня - это краткий иносказательный нравоучительный рассказ, стихотворение.
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