Лексическое значение слова признанный

Гость: Гость:

ПРИЗНАТЬ, -аю, -аешь; признанный; сов. 1. что. Согласиться считать законным, существующим, действительным. Признать чьи-н. права. Признать новое правительство. Признать свои ошибки. 2. кого-что кем-чем или за кого-что.