Лексическое значение слова признанный

Русский язык
Лексическое значение слова признанный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПРИЗНАТЬ, -аю, -аешь; признанный; сов. 1. что. Согласиться считать законным, существующим, действительным. Признать чьи-н. права. Признать новое правительство. Признать  свои ошибки. 2. кого-что кем-чем или за кого-что.
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