1.дата и место рождения и жизни Крылова 2. отставка отца жизнь в Твери Крылова 3. План образование сына составленный матери 4. тяжелая жизнь семьи после ухода отца из жизни 5. работа Крылова переписчиком бумаги 6. Неудачные ...

Гость: Гость:

1-(1796) 2- . Отец Крылова был военным, вышедшим в отставку и служившим в Твери коллежским советником. 3- Мать К. не знала грамоты, но была добра и умна от природы. Она составила, как вспоминает мемуаристка, план образования сына и следила за его занятиями. По одним сведениям, К. нигде, кроме как дома да в семье Львовых (вместе с их детьми), не учился. По другим же, он посещал Тверское училище. Так или иначе образование он получил скудное, но в нем жила жажда знаний, а способностями он обладал исключительными. С детства он приучил себя к чтению и поглощал множество книг. Настойчивость, упорство принесли плоды: благодаря самообразованию будущий баснописец стал одним из самых просвещенных людей своего времени. P.s. Точного плана - не указывается. 4- В 1778 году умер отец Крылова, в результате чего семья осталась без средств существования. 5- Ивану Андреевичу тогда было всего десять лет, он работал в магистрате, переписывая бумаги. 6- Летом 1792 в типографии был произведен обыск, Крылов попал под надзор полиции, издание журнала пришлось прекратить.В 1791 — 1801 Крылов отошел от журналистской деятельности, скитался по провинции: побывал в Тамбове, Саратове, Нижнем Новгороде, на Украине. Он не переставал сочинять, но его произведения лишь изредка появлялись в печати.После смерти Екатерины II ему удалось поступить на службу к князю С. Голицыну в качестве личного секретаря и учителя его детей. В домашнем театре Голицына была поставлена написанная Крыловым в 1800 шутотрагедия "Трумф, или Подщипа" — остроумная и меткая сатира на Павла I и царский двор.В 1801 Крылов завершил комедию "Пирог", поставленную в Петербурге и в Москве.В 1806 возвратился в Петербург, где установил новые литературные связи, написал комедии "Модная лавка" (1806) и "Урок дочкам" (1807). В 1809 вышла первая книга басен Крылова, в которых он выступал не только как моралист, но обличитель "сильных" мира сего, угнетающих народ. Именно басня стала тем жанром, в котором гений Крылова выразился необычайно широко. Девять книг, включающих более 200 басен, составляют басенное наследство Крылова.8 1812 стал библиотекарем только что открывшейся Публичной библиотеки, где прослужил 30 лет, выйдя в отставку в 1841. Крылов не только оказался хорошим собирателем книг, число которых при нем сильно возросло, но он много работал по составлению библиографических указателей и славяно-русского словаря.9 ноября (21 н.с.) 1844 в возрасте 75 лет Крылов скончался. Похоронен в Петербурге. 7-Он стал известным благодаря басням и комедиям 8- В 1788 году Иван Андреевич начинает работать с журналом "Утренние часы", где публикуются первые басни Крылова. В 1789 году Крылов издаёт собственный журнал "Почта духов", в котором печатаются в основном переводные произведения. Вскоре журнал закрывают в связи с усилившейся политической реакцией. С 1792 года Крылов смог вновь приступить к издательской деятельности. Он организует выпуск журнала "Зритель". Но и этому журналу не суждено было долго просуществовать, так как публикуемые в нём произведения статьи были сатирическими и злободневными. В типографии журнала производится обыск, а затем журнал закрывают. В 1793 году Крылов начинает издание журнала "Санкт-Петербургский Меркурий". И этот журнал закрывается властями. Иван Андреевич, предприняв столько попыток активной издательской деятельности, вынужден отка- мться на долгое время от своих идей. Крылов отправляется путешествовать, почти не публикует своих произведений, хотя занятий литературной деятельностью не оставляет. После он становится домашним учителем детей князя I олицына и его личным секретарём. Князя Голицына ссылают, а Крылов следует за ним, после окончания ссылки Голицын едет в Ригу вместе с Крыловым, а затем Иван Андреевич уезжает к брату. 9- Творчество и биография Крылова становятся особо интересными, начиная с этого времени. Ведь в этот период впервые пьеса Крылова (“Пирог”) завоёвывает сердца зрителей и приносит автору долгожданный успех. Он принимает решение продолжать свою литературную деятельность и возвращается в Петербург. В 1805 г. Иван Андреевич демонстрирует И. Дмитриеву, талантливому поэту, свои первые переводы басен. Становится ясно, что писатель нашёл своё истинное призвание. Но Крылов, тем не менее, публикует лишь три басни и вновь возвращается к драматургии. Следующие несколько лет были особо плодотворными в этом плане. Крылова знают и любят ценители театрального искусства, а пьеса “Модная лавка” была показана даже при дворе. 10-В 1841 г. Крылов уходит в отставку и селится на Васильевском острове, чтобы жить в спокойствии, в своё удовольствие. Писатель всегда был не прочь вкусно поесть и поваляться на диване, из-за чего некоторые называли его обжорой и лентяем. Однако до последних дней Крылов трудился над новым сборником сочинений. Умер он 9 (21) ноября 1844 г. в Санкт-Петербурге от двухстороннего воспаления лёгких.