1.дата и место рождения и жизни Крылова 2. отставка отца жизнь в Твери Крылова 3. План образование сына составленный матери 4. тяжелая жизнь семьи после ухода отца из жизни 5. работа Крылова переписчиком бумаги 6. Неудачные ...
Литература
1.дата и место рождения и жизни Крылова 2. отставка отца жизнь в Твери Крылова 3. План образование сына составленный матери 4. тяжелая жизнь семьи после ухода отца из жизни 5. работа Крылова переписчиком бумаги 6. Неудачные литературные опыты 7. большая известность 8. работа в журналах 9. жизненный и творческий успех баснописца 10. смерть баснописца установка памятника в летнем соду ответьте на вопросы пожалуйста это все про И.А. Крылов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-(1796) 2- . Отец Крылова был военным, вышедшим в отставку и служившим в Твери коллежским советником. 3- Мать К. не знала грамоты, но была добра и умна от природы. Она составила, как вспоминает мемуаристка, план образования сына и следила за его занятиями. По одним сведениям, К. нигде, кроме как дома да в семье Львовых (вместе с их детьми), не учился. По другим же, он посещал Тверское училище. Так или иначе образование он получил скудное, но в нем жила жажда знаний, а способностями он обладал исключительными. С детства он приучил себя к чтению и поглощал множество книг. Настойчивость, упорство принесли плоды: благодаря самообразованию будущий баснописец стал одним из самых просвещенных людей своего времени. P.s. Точного плана - не указывается. 4- В 1778 году умер отец Крылова, в результате чего семья осталась без средств существования. 5- Ивану Андреевичу тогда было всего десять лет, он работал в магистрате, переписывая бумаги. 6- Летом 1792 в типографии был произведен обыск, Крылов попал под надзор полиции, издание журнала пришлось прекратить.В 1791 — 1801 Крылов отошел от журналистской деятельности, скитался по провинции: побывал в Тамбове, Саратове, Нижнем Новгороде, на Украине. Он не переставал сочинять, но его произведения лишь изредка появлялись в печати.После смерти Екатерины II ему удалось поступить на службу к князю С. Голицыну в качестве личного секретаря и учителя его детей. В домашнем театре Голицына была поставлена написанная Крыловым в 1800 шутотрагедия "Трумф, или Подщипа" — остроумная и меткая сатира на Павла I и царский двор.В 1801 Крылов завершил комедию "Пирог", поставленную в Петербурге и в Москве.В 1806 возвратился в Петербург, где установил новые литературные связи, написал комедии "Модная лавка" (1806) и "Урок дочкам" (1807). В 1809 вышла первая книга басен Крылова, в которых он выступал не только как моралист, но обличитель "сильных" мира сего, угнетающих народ. Именно басня стала тем жанром, в котором гений Крылова выразился необычайно широко. Девять книг, включающих более 200 басен, составляют басенное наследство Крылова.8 1812 стал библиотекарем только что открывшейся Публичной библиотеки, где прослужил 30 лет, выйдя в отставку в 1841. Крылов не только оказался хорошим собирателем книг, число которых при нем сильно возросло, но он много работал по составлению библиографических указателей и славяно-русского словаря.9 ноября (21 н.с.) 1844 в возрасте 75 лет Крылов скончался. Похоронен в Петербурге. 7-Он стал известным благодаря басням и комедиям 8- В 1788 году Иван Андреевич начинает работать с журналом "Утренние часы", где публикуются первые басни Крылова. В 1789 году Крылов издаёт собственный журнал "Почта духов", в котором печатаются в основном переводные произведения. Вскоре журнал закрывают в связи с усилившейся политической реакцией. С 1792 года Крылов смог вновь приступить к издательской деятельности. Он организует выпуск журнала "Зритель". Но и этому журналу не суждено было долго просуществовать, так как публикуемые в нём произведения статьи были сатирическими и злободневными. В типографии журнала производится обыск, а затем журнал закрывают. В 1793 году Крылов начинает издание журнала "Санкт-Петербургский Меркурий". И этот журнал закрывается властями. Иван Андреевич, предприняв столько попыток активной издательской деятельности, вынужден отка- мться на долгое время от своих идей. Крылов отправляется путешествовать, почти не публикует своих произведений, хотя занятий литературной деятельностью не оставляет. После он становится домашним учителем детей князя I олицына и его личным секретарём. Князя Голицына ссылают, а Крылов следует за ним, после окончания ссылки Голицын едет в Ригу вместе с Крыловым, а затем Иван Андреевич уезжает к брату. 9- Творчество и биография Крылова становятся особо интересными, начиная с этого времени. Ведь в этот период впервые пьеса Крылова (“Пирог”) завоёвывает сердца зрителей и приносит автору долгожданный успех. Он принимает решение продолжать свою литературную деятельность и возвращается в Петербург. В 1805 г. Иван Андреевич демонстрирует И. Дмитриеву, талантливому поэту, свои первые переводы басен. Становится ясно, что писатель нашёл своё истинное призвание. Но Крылов, тем не менее, публикует лишь три басни и вновь возвращается к драматургии. Следующие несколько лет были особо плодотворными в этом плане. Крылова знают и любят ценители театрального искусства, а пьеса “Модная лавка” была показана даже при дворе. 10-В 1841 г. Крылов уходит в отставку и селится на Васильевском острове, чтобы жить в спокойствии, в своё удовольствие. Писатель всегда был не прочь вкусно поесть и поваляться на диване, из-за чего некоторые называли его обжорой и лентяем. Однако до последних дней Крылов трудился над новым сборником сочинений. Умер он 9 (21) ноября 1844 г. в Санкт-Петербурге от двухстороннего воспаления лёгких.
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