Сколько должно быть палочек, чтобы можно было разложить их по 4 палочки в каждую кучку? постарайтесь найти несколько решений.

Математика

Сколько должно быть палочек, чтобы можно было разложить их по 4 палочки в каждую кучку? постарайтесь найти несколько решений.

Автор: Гость