Сколько должно быть палочек, чтобы можно было разложить их по 4 палочки в каждую кучку? постарайтесь найти несколько решений.
Математика
Сколько должно быть палочек, чтобы можно было разложить их по 4 палочки в каждую кучку? постарайтесь найти несколько решений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16:4=4 2)12:4=3 3)8:4=2
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