Сколько дощечек шириной 2 дм потребуется, чтобы огородить клумбу длиной 8м и ширин??й 4 м?

Математика

Сколько дощечек шириной 2 дм потребуется, чтобы огородить клумбу длиной 8м и ширин??й 4 м?

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