Сколько дощечек шириной 2 дм потребуется, чтобы огородить клумбу длиной 8м и ширин??й 4 м?

Математика
Сколько дощечек шириной 2 дм потребуется, чтобы огородить клумбу длиной 8м и ширин??й 4 м?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рпр=(а+b)*2  (8+4)*2=12*2=24(м) - периметр клумбы 24 м = 240 дм. 240:2=120(шт) - количество дощечек Ответ : 120 дощечек потребуется.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Преобразуй запесь .Придумай из слов словосочитания а из словосочитаний предложения Чистая,воздух-... ... Зеленая,лесточки-... ... Пение,пт...
Ответить
Математика
6 3/4:9+24:6/7-1/9:4/21 |дробная черта| 53 2/3- 22 14/15:2 2/3 Умоляю вас дайте ответ больше нет балло?? сижу на контрольной тупая Решите умоля...
Ответить
Математика
Надо ли в умножение десятичных дробей в ответе переносить 0
Ответить
Алгебра
Вычислить а) lgtg1°+lgtg2°+lgtg3°+...+lgtg88°+lgtg89° b)7 в степени ㏒₂3 - 3 в степени ㏒₂7
Ответить
Русский язык
Составить звуковые схемы шарф,клякса, тёрка, свёкла ,мелок,брюки.
Ответить