Сколько дощечек шириной 2 дм потребуется, чтобы огородить клумбу длиной 8м и ширин??й 4 м?
Математика
Сколько дощечек шириной 2 дм потребуется, чтобы огородить клумбу длиной 8м и ширин??й 4 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рпр=(а+b)*2 (8+4)*2=12*2=24(м) - периметр клумбы 24 м = 240 дм. 240:2=120(шт) - количество дощечек Ответ : 120 дощечек потребуется.
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