Сколько электродов проходит за 1 нс через поперечное сечение проводника при силе ??ока 0.5 А

Физика
Сколько электродов проходит за 1 нс через поперечное сечение проводника при силе ??ока 0.5 А
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
За указанное время t проходит заряд Q=It Он по величине равен сумме зарядов прошедших  электронов, каждый из которых несёт заряд е. Отсюда получаем, что  число прошедших электронов N=It/e. Величина е=1.6*10^(-19) кл
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