Сколько грамм карбоната лития и воды нужно для приготовления 318г 10% раствора?
Химия
Сколько грамм карбоната лития и воды нужно для приготовления 318г 10% раствора?
Ответ(ы):
Гость:
M(Li2CO3)= w(Li2CO3)*m(р-ра Li2CO3) = 0.1*318=31.8 г теперь найдем массу воды m(H2O) = m(р-ра) - m(Li2CO3)=318-31.8=286.2 г
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