Сколько грамм соли нужно добавить в 250г 4% раствора чтобы раствор стал 10%? Помогите пожалуйста завтра нужно
Химия
Сколько грамм соли нужно добавить в 250г 4% раствора чтобы раствор стал 10%? Помогите пожалуйста завтра нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 250 граммах раствора содержится (250х4)/100 = 10 грамм соли (из определения массовой доли или процентной концентрации, что одно и то же). Пусть нужно добавить Х грамм соли. Тогда ω = [(10+Х) /(250+Х)]х100% то есть 0,1 = (10+Х)/(250+Х) ⇒ 25+0,1Х = 10+Х ⇒ 0,9Х = 15 ⇒ Х = 15/0,9 ≈ 16,7 грамм.
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