Дать названия веществам ❗️❗️❗️

Химия
Дать названия веществам ❗️❗️❗️
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.4-метилгексин-1 2.2-метил3-пропилбутан 3.2-метил-4-этилгексадиен-1.5 4.2-пропил-4-этилпентадиен-1.4 5. гептин-1 6.гексан 7.2.4-диэтилпентен-1 8.бутин-2 9.4-метил-3-этил-6пропилоктан 10.3.3-диметилпентен-1 11.5-метил-3.3-дипропилгексин-1
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