Сколько граммов соды NA2CO3 и воды надо взять для приготовления 200г. 4%-ного раствора?
Химия
Сколько граммов соды NA2CO3 и воды надо взять для приготовления 200г. 4%-ного раствора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масовая доля=4%(м. д. ) м. д. =масса Na2CO3/массу раствора 0,04=масса Na2CO3/200 масса Na2CO3=8г масса H2O=масса раствора-масса Na2CO3=200-8=192г
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