Среднее арифметическое двух чисел 4,7. Найдите меньшее число, если одно из чисел на 3,4 больше другого.
Математика
Среднее арифметическое двух чисел 4,7. Найдите меньшее число, если одно из чисел на 3,4 больше другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первое число равно = x, тогда по условию задачи, второе число равно: Тогда по формуле среднего арифметического получаем: Первое число равно 3, значит 2 число = 6,4
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