Среднее арифметическое двух чисел 4,7. Найдите меньшее число, если одно из чисел на 3,4 больше другого.

Математика

Среднее арифметическое двух чисел 4,7. Найдите меньшее число, если одно из чисел на 3,4 больше другого.

Автор: Гость